En chantier dans le marais ! Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville Catégories d’évènement: Calvados

Moult-Chicheboville

En chantier dans le marais ! Moult-Chicheboville, 12 mars 2022, Moult-Chicheboville. En chantier dans le marais ! Moult-Chicheboville

2022-03-12 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-12 16:00:00 16:00:00

Moult-Chicheboville Calvados Moult-Chicheboville Le marais de Chicheboville-Bellengreville est un véritable refuge pour la biodiversité. Au cœur du site, dans une zone non ouverte au public, le Conservatoire des Espaces Naturels Normandie et la commune de Chicheboville vous proposent de retrousser vos manches pour restaurer un milieu qui accueille des espèces précieuses !

(Sur place/journée) – Niveau 1 Le marais de Chicheboville-Bellengreville est un véritable refuge pour la biodiversité. Au cœur du site, dans une zone non ouverte au public, le Conservatoire des Espaces Naturels Normandie et la commune de Chicheboville vous proposent de retrousser… +33 2 31 85 38 82 https://www.billetweb.fr/en-chantier-dans-le-marais Le marais de Chicheboville-Bellengreville est un véritable refuge pour la biodiversité. Au cœur du site, dans une zone non ouverte au public, le Conservatoire des Espaces Naturels Normandie et la commune de Chicheboville vous proposent de retrousser vos manches pour restaurer un milieu qui accueille des espèces précieuses !

(Sur place/journée) – Niveau 1 Moult-Chicheboville

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Moult-Chicheboville Autres Lieu Moult-Chicheboville Adresse Ville Moult-Chicheboville lieuville Moult-Chicheboville Departement Calvados

Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moult-chicheboville/

En chantier dans le marais ! Moult-Chicheboville 2022-03-12 was last modified: by En chantier dans le marais ! Moult-Chicheboville Moult-Chicheboville 12 mars 2022 Calvados Moult-Chicheboville

Moult-Chicheboville Calvados