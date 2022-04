EN-CHANTEZ ! Créations artistiques villageoises !!! Saint-Sulpice La Fôret, 21 mai 2022, Saint-Sulpice-la-Forêt.

« Enchantez » est un événement organisé par la taverne agriculturelle du Guibra pour faire vibrer nos voix et nos papilles le temps d’un week-end. Un moment au cœur du printemps pour se retrouver autour du chant sous toutes ses formes : spectacle, concert, stage, ateliers à Saint Sulpice la foret. Une fête de village co-organisée avec ses habitants qui avaient le souhait de se réunir autour de grandes tablées pour festoyer ensemble en chansons. « Enchantez » c’est un prétexte pour se retrouver ensemble pour créer une ballade spectacle durant toute l’année avec la Ko-Compagnie qui sera joué le dimanche. Toute cette belle énergie sera diffusée sur les ondes grâce à la radio de la famille Walili qui donnera vie à la place du marché pendant deux jours. Ce festival est organisé dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2022 – Gouel Breizh ! … Avec la participation entre autres de l’école de musique de l’Illet, la Tête à l’Est, et des groupes et chanteurs locaux ! Fil rouge : ” Radio En-Chantiez ” par la Famille Walili. La Famille Walili installe son studio de radio qui diffusera en direct tout le week-end. Au programme : du chant, des envoyé.es spaciales, des émissions incroyables et bien plus encore ! Retrouvez les podcasts des émissions sur le site du guibra, leguibra.fr **PROGRAMMATION (ENTREE LIBRE):** **SAMEDI 21 MAI** : **12h00** – ouverture de l’évènement par une scène ouverte **12h30- 14h00** : Auberge espagnole avec scène ouverte animée par la radio « En Chantiez! » à l’image des scènes ouvertes qui ont eu lieu au Guibra toute l’année 2021-2022 ! Pour le repas, chacun.e apporte de quoi manger, ou bien se régale au stand de crêpes et galettes !! **14h30** – Stage de chant “Léo Corrëa e o Forro Bacana” au bar Le Guibra.Venez apprendre les chants qui seront interprétés le soir lors du Bal Forro ! **16h00** – Concert de la UT de la Fôret (chorale) à l’Abbaye **18h00-19h00** : Simone – Chants de luttes, d’amours et de femmes Voix/Guitare/Percus/Violoncelle Simone chante des chansons qui parlent de femmes, de sororité, de femmes qui doutent, de celles qui n’y vont pas, de femmes tendres et bien vivantes, de celles dont on ne dit pas le nom, et de bien d’autres encore. Simone c’est un groupe de femmes qui chantent la vie, les émotions, les amours, les luttes, l’humanité. **19h00 – 21h30** – Scène ouverte/Banquet Salle Polyvalente Un banquet Guibranesque sera organisé dans la salle polyvalente au rythme d’une scène ouverte animé par les artistes d’Enchantez ! **21h30** – ‘The Vox Machina Full Show’ Salle Polyvalente : The Vox Machina Full Show, c’est le mariage de déraison entre une femme orchestre et un musicien doux bidouilleur de l’extrême! Voici le seul car à hoquets électro-mécanique de rue hautement enjoué et tendrement fantastique. HeidiS. et Gernard POTTIOK, en maîtres de cérémonie sont les dignes héritiers d’un imaginaire folklorique où l’esprit de nos guinguettes d’antant flirte avec le loufoque et la poésie d’un bazar forain. Ils invitent le public à chanter en chœur et actionnent les machines au gré de l’improvisation. Heidi et Gernard ne se jouent pas du public mais jouent avec lui. **23h00** : Léo Corrêa e o Forro Bacana salle polyvalente Quand Léo Correâ, musicien, compositeur et luthier de São Paulo rencontre Trio Bacana, trio féminin percussif et vocal, cela donne un quartet original et un bal brésilien à la sauce nordestine. Léo Corrêa, vous transportera dans les terres chaleureuses du Nordeste avec sa voix et son violon rustique, le rabeca. Les voix et les percussions détonantes de Trio Bacana séduiront vos hanches! Dans une ambiance conviviale digne des bals populaires, vous danserez collé serré, en couple, en ronde, sur des rythmes traditionnels comme le forro, le xote, les cirandas et les cocos. **DIMANCHE 22 MAI :** **10h00** : La Voix qui Virevolte ! atelier avec Alicia De Coustel à l’Abbaye Explorer le son de sa voix, ré-apprendre à écouter, se relier à son souffle….Découvrir que c’est le corps tout entier qui chante ! Explorer les cultures du monde en jouant avec les couleurs des voix traditionnelles ! **11h00** : Concert avec Morgane le Cuff à la Bibliothèque Une harpe celtique, des percussions ibériques, beaucoup de chants appris sur la route,

des compositions qui surgissent d’histoires attrapées au vol dans des langues presque oubliées,des refrains repris en chœur et des improvisations qui finissent en un grand fou rire… Morgane Le Cuff vous contera les aventures d’une araignée à plumes qui tisse avec des cordes de harpe, et d’une chouette qui chante bel e ben en galo! **10h00- 15h00** : Un brunch En-Chantez !/ Scène ouverte : Après une soirée de fête, les cuisines du Guibra proposeront un moment de douceurs sucrés-salés autour d’une scène ouverte sur la place du village. La radio En Chantiez accompagnera le réveil du public avec des émissions de radio en live retraçant l’histoire de l’événement, parlant du beau temps d’ici et d’ailleurs, susurrant des chansons douces au public, et laissant la place à l’improvisation, à la bonne humeur, et au jeu avec le public. **14h30** – la balade spectacle « Enchantez » ! départ à l’Abbaye Construit avec les habitants de la commune et la Ko Compagnie, le spectacle « En-Chantez » est une pièce unique, une création pour l’occasion, avec le chant comme instrument, le village de Saint-Sulpice-La-Forêt pour plateau de jeu, et ses habitants comme chef.fe.s de choeur avec la participation de : La Hutte de la Forêt , Des jammy Foresters, L’école de musique de l’illet à Chevaigné, Simone, Le collectif de la TAE, Alicia de Coustel, René et Marie-Pierre, Morgane le Cuff. Départ en 2 groupes de l’Abbaye. RV sur place dès 14h30. 1er départ à 15h, 2ème à 15h30. **17h00** : Cloture en chansons sur la place du village avec les participants à la création villageoise et la radio « En -Chantez ». **18h00** : Collectif haut en couleurs et en émotions, la Tête à l’Est vient chanter son spectacle comme un hymne à l’amitié. Ses chants, son orchestre et ses danses d’Europe de l’Est nous emmènent dans un ailleurs qui se situe entre le rire et les larmes, là où la joie vient défier la morosité, là où on vient se recharger en humanité.

Entrée libre pour toutes les animations. Banquet et/ou brunch payant sur réservation – banquet environ 20 euros par personne / brunch 10 euros par personne

Festival de chant avec concerts, spectacles, balade chantée, animations, plateau Radio (Famille Walili), ateliers, restauration, banquet, brunch… le temps d’un weekend à St Sulpice La Forêt 35250

