La Tarasque/Les Traditions Médiévales En centre ville, 23 juin 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Les traditions médiévales et les fêtes de la Tarasque ! Au XIIIe siècle, la Tarasque devient la mascotte de réjouissances populaires. Le roi René Ier aurait institué le 14 avril 1474, les jeux de la Tarasque et créé l’Ordre des Chevaliers de la Tarasque !.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-26 . .

En centre ville

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Medieval traditions and the Tarasque festival! In the 13th century, the Tarasque became the mascot of popular festivities. On April 14, 1474, King René I instituted the Tarasque games and created the Order of the Knights of the Tarasque!

Las tradiciones medievales y la fiesta de la Tarasca En el siglo XIII, la Tarasca se convirtió en la mascota de las fiestas populares. El 14 de abril de 1474, el rey René I instituyó los juegos de la Tarasca y creó la Orden de los Caballeros de la Tarasca

Mittelalterliche Traditionen und die Feste der Tarasque! Im 13. Jahrhundert wurde die Tarasque zum Maskottchen von Volksfesten. König René I. soll am 14. April 1474 die Tarasque-Spiele eingeführt und den Orden der Tarasque-Ritter gegründet haben!

Mise à jour le 2023-05-25 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)