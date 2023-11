Marché et animations de Noël En centre ville Saint-Vallier, 17 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Marché de noël et animations dans la ville: une trentaine d’exposants seront installés entre la place de la mairie et la halle. Stands des associations vous proposeront de quoi vous restaurer, animations musicales, déambulations retraite aux flambeaux….

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

En centre ville Place Auguste Delaye

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market and animations in the city: about thirty exhibitors will be installed between the place of the town hall and the market hall. Stands of associations will offer you something to eat, musical entertainment, torchlight procession…

Mercado de Navidad y animaciones en la ciudad: una treintena de puestos se instalarán entre la plaza de la Mairie y el mercado cubierto. Puestos de comida y bebida, animaciones musicales, desfiles de antorchas…

Weihnachtsmarkt und Animationen in der Stadt: Etwa 30 Aussteller werden zwischen dem Rathausplatz und der Markthalle aufgebaut. Die Vereine bieten an ihren Ständen Speisen und Getränke an, es gibt musikalische Unterhaltung und Fackelzüge…

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche