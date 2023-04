DESCENTE DE CAISSES À SAVON En centre-ville, 10 septembre 2023, Préfailles.

En 2022, c’était déjà 22 véhicules qui s’étaient lancés dans cette course originale sous le regard de plus de 2 000 spectateurs venus assister à cet évènement insolite !

Alors n’hésitez pas et venez encourager les équipes concurrentes durant cette 2ème édition de descente de caisses à savon à Préfa.

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 . .

En centre-ville Rue de la Mairie, Grande Rue,

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



In 2022, it was already 22 vehicles which had launched out in this original race under the glance of more than 2 000 spectators come to attend this unusual event!

So don’t hesitate and come and encourage the competing teams during this 2nd edition of the soapbox race in Préfa

En 2022, ya eran 22 los vehículos que se habían lanzado en esta original carrera bajo la mirada de ¡más de 2 000 espectadores venidos a asistir a este insólito evento!

No lo dudes y ven a animar a los equipos participantes en esta 2ª edición de la carrera de cajas de jabón de Préfa

Im Jahr 2022 waren es bereits 22 Fahrzeuge, die dieses originelle Rennen unter den Augen von mehr als 2.000 Zuschauern, die diesem ungewöhnlichen Ereignis beiwohnen wollten, bestritten!

Zögern Sie also nicht und feuern Sie die konkurrierenden Teams bei der zweiten Ausgabe der Seifenkistenfahrt in Préfa an

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire