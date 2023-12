Noël à Marmande – Bulles Géantes En centre-ville Marmande, 24 décembre 2023 15:00, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

La ville de Marmande et les commerçants « Cœur de ville » vous proposent de fêter Noël, avec au programme de cette journée – Peluches géantes (14h-16h30) – Bulles Géantes (15h-18h) – Calèche (15h-18h)..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 18:00:00. .

En centre-ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The town of Marmande and the « C?ur de ville » merchants invite you to celebrate Christmas, with a program featuring – Giant cuddly toys (2pm-4.30pm) – Giant bubbles (3pm-6pm) – Horse-drawn carriage (3pm-6pm).

La ciudad de Marmande y los comerciantes de la « Cœur de ville » le invitan a celebrar la Navidad, con un programa que incluye – Peluches gigantes (de 14:00 a 16:30 h) – Burbujas gigantes (de 15:00 a 18:00 h) – Coche de caballos (de 15:00 a 18:00 h).

Die Stadt Marmande und die Geschäftsleute « C?ur de ville » laden Sie ein, Weihnachten zu feiern. Auf dem Programm stehen an diesem Tag: – Riesenplüschtiere (14-16.30 Uhr) – Riesenblasen (15-18 Uhr) – Pferdekutsche (15-18 Uhr).

