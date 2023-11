Noël à Marmande En centre-ville Marmande, 9 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

La ville de Marmande et les commerçants « Cœur de ville » vous proposent de fêter Noël, avec au programme de nombreuses animations chaque jour..

2023-12-09 fin : 2024-01-06 . EUR.

En centre-ville

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The town of Marmande and its « C?ur de ville » merchants have put on a festive Christmas program, with plenty of entertainment every day.

El ayuntamiento de Marmande y los comerciantes de la « Cœur de ville » celebrarán la Navidad con un amplio abanico de actos todos los días.

Die Stadt Marmande und die Geschäftsleute « C?ur de ville » laden Sie ein, Weihnachten zu feiern. Auf dem Programm stehen jeden Tag zahlreiche Animationen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Garonne