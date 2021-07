Nérac Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne, Nérac En ce temps là, les animaux parlaient… Château-musée Henri IV Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

En ce temps là, les animaux parlaient… Château-musée Henri IV, 10 août 2021, Nérac. En ce temps là, les animaux parlaient…

Château-musée Henri IV, le mardi 10 août à 11:00

Contes pour enfants de 4 à 10 ans (avec parents) Durée : 1 heure Sur réservation La fée des jardins convie les petits curieux à un après-midi conté pour leur faire découvrir la vie secrète des petits hôtes du jardin d’Henri : tortues, lion royal, singes malicieux et autres grenouilles parlantes n’auront plus de secrets pour eux…

Tarif : 3€ par enfant (gratuit pour l’adulte accompagnateur)

Contes pour enfants de 4 à 10 ans Château-musée Henri IV rue Henri IV, 47600 Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T11:00:00 2021-08-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Château-musée Henri IV Adresse rue Henri IV, 47600 Nérac Ville Nérac lieuville Château-musée Henri IV Nérac