de la Cie La Martingale – Jérôme Rouger ————————————— ### Jeudi 5 mai à 20h30 ### au Théâtre Le Liburnia A partir de 12 ans | Durée : 1h30 Parce que sa verve et son culot nous amusent autant qu’ils nous remuent, nous accueillons Jérôme Rouger une nouvelle fois cette saison. Avec cette toute nouvelle création concoctée pendant le confinement, il interroge notre époque, la place du rire et son statut d’artiste. Le monde est-il en péril ? Imminent ? Si oui, comment agir ? Faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Comment ce péril qui semble s’annoncer s’invite-t-il sur scène sans tomber dans les poncifs et le découragement ? **En co-réalisation avec l’OARA** **Écriture, conception et jeu :** Jérôme Rouger **Collaboration à la mise en scène :** Patrick Ingueneau **Scénographie, création lumière, régie générale :** Mathieu Marquis **Création graphique et vidéo :** Elisabeth Caravella **Création son et création musicale :** Mathieu Metzger **Collaboration à la mise en scène :** Patrick Ingueneau **Costume :** Martine Gay

Plein tarif : 24€ / Tarif spécial (groupe 10+, CE) : 19€ / Tarif réduit (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, séniors 62ans+) : 12€ / Tarif mini (-12ans, minimas sociaux) : 6€

Frais, inattendu, nourrissant et régénérant !

Théâtre le Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne Libourne Centre-Ville Gironde



