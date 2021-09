En cas de péril imminent ­ Mont-de-Marsan, 29 novembre 2021, Mont-de-Marsan.

En cas de péril imminent ­ 2021-11-29 20:30:00 – 2021-11-29 Place Charles de Gaulle Le Molière

Mont-de-Marsan Landes

18 18 EUR Théâtre – 1h30 – Dès 12 ans

De Jérôme Rouger­

Parce que les affects tristes diminuent notre puissance d’agir, Jérôme Rouger exalte dans ce spectacle le rire libérateur.

On le suit dans son parcours jonché d’obstacles, d’embûches, d’écueils qu’il essaie d’éviter et où il se pose trois questions : le monde est-il en péril imminent ? Si c’est le cas, comment agir pour éviter ce péril ? Et une question qui le concerne très directement : faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ?

Dans un monde où la virtualité modifie profondément les rapports sociaux et le rapport au monde, son chemin de réflexion lui fait croiser un joueur de jeu vidéo version « no life », mais aussi Dalida, Germaine Tillion, Cyril Hanouna et un ancien ministre.

Un spectacle frais, inattendu, nourrissant et régénérant !

+33 6 19 04 14 85

Maxime Debernard

