En cas de péril imminent Espace Culturel René Monory Loudun, mardi 26 mars 2024.

En cas de péril imminent Espace Culturel René Monory Loudun Vienne

Pourquoi continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Comment ce péril qui semble s’annoncer s’invite t-il sur scène sans tomber dans les poncifs et le découragement ? Et le rire ? Le rire contribue t-il à modifier les visions dominantes, ou les entretient-il ?

Ces interrogations, multiples, touffues, sont à la source de cette création. Au cours du spectacle, je développe conjointement trois axes, la place de l'artiste dans la société, le rire et le jeudi vidéo, qui, peu à peu, se télescopent, s'entrechoquent, s'enrichissent, se répondent. Jérôme Rouger

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

