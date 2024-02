En cas de péril imminent Jérôme Rouger / La Martingale Châtelaudren-Plouagat, vendredi 29 mars 2024.

Théâtre et humour, dès 12 ans. L’art change-t-il le monde ? Le rire est-il possible en toute circonstance ? Après sa conférence sur les poules présentée la saison passée, le nouveau spectacle de Jérôme Rouger est un one-man-show philosophico-poétique sur l’art et le rire. Irrésistible. Maître de l’humour absurde, des formes loufoques et des seuls-en- scène inclassables, Jérôme Rouger fait dialoguer dans sa nouvelle création trois thèmes qui, peu à peu, se télescopent, s’entrechoquent, s’enrichissent, se répondent. Il sera ici question d’art, de rire et de jeu vidéo. Sur une scène qui ressemble à un studio de tournage, il interroge la place de l’artiste et celle du rire dans nos sociétés. Peut-on relever des défis titanesques, réels ou virtuels, avec pour seule arme un humour revendicatif, espiègle et impertinent ?

Écriture et jeu Jérôme Rouger

Mise en scène Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau

Scénographie, création lumière Mathieu Marquis

Création son et création vidéo Émmanuel Faivre

Création vidéo Mickaël Lafontaine

Création musique et jeu vidéo 8 bits Matthieu Metzger

Chargé de production Guillaume Rouger

Administration Agnès Rambaud

Régie générale et lumière Mathieu Marquis en alternance avec Hélène Coudrain

Régie vidéo et son Manu Faivre ou Romain Dumaine ou Hélène Martron

Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr

