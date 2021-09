Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan EN CAS DE PÉRIL IMMINENT / Jérôme Rouger – Cie La Martingale Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Théâtre des Quatre Saisons, le mercredi 8 décembre à 20:15

Pur hasard, Jérôme Rouger a commencé l’écriture de cette pièce peu avant le début de la crise sanitaire. Suivant le chemin de sa réflexion, on est amené à croiser un joueur de jeux vidéo, mais aussi Dalida, Germaine Tillion, Cyril Hanouna et un ancien ministre. Si l’humour reste sa marque de fabrique, Jérôme Rouger nous prouve une fois de plus qu’il est avant tout un homme de théâtre.

Tarifs : de 5 à 20€

Dans cette nouvelle création, Jérôme Rouger met tout son humour au service d’une vraie question d’actualité : faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

2021-12-08T20:15:00 2021-12-08T22:00:00

