En cas de péril imminent Bayonne, 22 mars 2022

En cas de péril imminent Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

2022-03-22 – 2022-03-22 Théâtre Michel Portal Place de la Liberté

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Un spectacle tout en humour pour aborder une question d’actualité : faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ?

Pour sa nouvelle création, le comédien et metteur en scène Jérôme Rouger revient avec une question d’actualité des plus fondamentales : faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? Après plus d’une année de crise sanitaire pendant laquelle les artistes étaient considérés comme non essentiels, le spectacle, tout en humour et sarcasme, interroge la place des artistes dans la société, la fonction du rire et les frontières entre réel et virtuel.

+33 5 59 59 07 27

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne

