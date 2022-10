En cas de péril imminent

2023-03-17 – 2023-03-17 5 EUR Une chanson pour la paix a-t-elle déjà réussi à décourager les belligérants d'entrer en conflit ? Quand le pire est à venir, faut-il compter sur les artistes ? Si pour certains, leur rôle semble être uniquement de divertir, c'est-à-dire, étymologiquement, de « détourner », ce n'est pas vraiment nous rendre service quand pointe sur l'horizon un péril imminent. « Maître de l'humour absurde, des formes loufoques et des seuls-en-scène inclassables », Jérôme Rouger interroge dans sa nouvelle création la place de l'artiste et celle du rire dans nos sociétés. Quand il s'agit de relever des défis titanesques, quelle contribution peut-on apporter avec pour seule arme un humour revendicatif, espiègle et impertinent ? « Maître de l'humour absurde, des formes loufoques et des seuls-en-scène inclassables », Jérôme Rouger interroge dans sa nouvelle création la place de l'artiste et celle du rire dans nos sociétés.

