Saint-Nicolas-de-Port 54210 Saint-Nicolas-de-Port Dans le cadre de ses projections à l’ancienne, le Musée du Cinéma et de la Photographie propose la comédie réalisée par Jacques Arduin, sur un scénario de Jean-Claude Massoulier, qui raconte l’histoire d’un commando de cinq féministes qui kidnappe un homme considéré comme macho.

Le film bien dans son époque, sorti en 1983, possède une belle distribution avec entre autres : Florence Haziot, Denise Petitdidier, Sabine Paturel, Jean-Claude Massoulier, Michel Galabru, Mario David, Denise Grey, Micheline Dax, Richard Balducci, Roland Blanche, Marc Cassot. +33 3 83 45 18 32 https://www.museecinemaphoto.com/ Musée du Cinéma et de la Photographie

