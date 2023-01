En campagne #2 ! Art & Design en milieu Rural Panzoult Panzoult Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Panzoult Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Panzoult

En campagne #2 ! Art & Design en milieu Rural Panzoult, 13 mai 2023, Panzoult Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Panzoult. En campagne #2 ! Art & Design en milieu Rural 14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

2023-05-13 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-13 16:30:00 16:30:00 Panzoult

Indre-et-Loire Panzoult Comment le design contribue-t-il à la construction de projets en territoires ruraux ? Pourquoi est-il essentiel de s’appuyer sur les ressources techniques, matérielles et humaines locales pour concevoir des solutions qui facilitent l’existence des habitants ? Quelle influence le milieu rural exerce-t-il en tant qu’espace singulier, ressource formelle et expérience sensible sur les productions des artistes et des designers ? Des exemples d’initiatives portées par des designers, des artistes ou encore des collectivités seront présentés pour enrichir cette réflexion.nProgramme détaillée disponible début avril sur : esad-talm.fr Comment le design contribue-t-il à la construction de projets en territoires ruraux ? Pourquoi est-il essentiel de s’appuyer sur les ressources techniques, matérielles et humaines locales pour concevoir des solutions qui facilitent l’existence des habitants ? Quelle influence le milieu rural exerce- lateinturerie.richelieu@gmail.com +33 6 60 05 30 31 https://www.cc-tvv.fr/wp-content/uploads/2023/01/agenda.jpg Panzoult

dernière mise à jour : 2023-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Panzoult Autres Lieu Panzoult Adresse 14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Ville Panzoult Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Panzoult lieuville Panzoult Departement Indre-et-Loire

Panzoult Panzoult Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Panzoult Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/panzoult-azay-chinon-val-de-loire-tourisme-panzoult/

En campagne #2 ! Art & Design en milieu Rural Panzoult 2023-05-13 was last modified: by En campagne #2 ! Art & Design en milieu Rural Panzoult Panzoult 13 mai 2023 14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Indre-et-Loire Panzoult Panzoult, Indre-et-Loire

Panzoult Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Panzoult Indre-et-Loire