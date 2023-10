rencontre musicale et bal trad En Brière 8, Château-sur-Allier (03) rencontre musicale et bal trad En Brière 8, Château-sur-Allier (03), 10 décembre 2023, . rencontre musicale et bal trad Dimanche 10 décembre, 09h30 En Brière 8, Château-sur-Allier (03) participation libre rencontre de musiciens de 9h30 à 12h30 : l’idée est de partager des morceaux de musique traditionnelle, de les jouer ensemble, de les retravailler d’une fois sur l’autre, et pour celles et ceux qui le souhaitent, de faire danser lors du petit bal organisé l’après-midi. A l’issue de chaque rencontre, un résumé avec des partitions est envoyé à chaque participant. repas partagé bal trad / scène ouverte à partir de 14h30 (participation libre) source : événement rencontre musicale et bal trad publié sur AgendaTrad En Brière 8, Château-sur-Allier (03) En Brière 8, 03320 Château-sur-Allier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45948 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

baltrad balfolk Détails Autres Lieu En Brière 8, Château-sur-Allier (03) Adresse En Brière 8, 03320 Château-sur-Allier, France

