Stage de bourrées 3 Temps avec Gilles Lauprêtre

Dimanche 1 octobre, 10h00
En Brière 8, Château-sur-Allier (03)

15€ adhérents LGA, 18€ non adh

Gilles nous fera voyager dans les différents pays de la BOURRÉE 3 Temps, danse typique du Centre France. Sur cette rythmique commune les danseurs des différents terroirs ont su multiplier les formes et les dynamiques de la danse. Que ce soit en variant l'énergie que l'on met dans le pas, le nombre de partenaires, les formes chorégraphiques, le plaisir de la danse est sans cesse renouvelé. Nous tracerons des comparaisons et aussi tenterons de dégager les caractères propres aux différents régions de la bourrée à 3 temps au travers de formes du Morvan, du Nivernais, du Berry, de l'Auvergne ou du Limousin…

Le stage s'adresse à tout danseur à l'aise avec les pas de base du bal folk.

