Stage de danses de bal En Brière 8, Château-sur-Allier (03), 16 avril 2023, . Stage de danses de bal Dimanche 16 avril, 10h00 En Brière 8, Château-sur-Allier (03)

12€ adh LGA, 15€ non-adhérent

avec Thierry BOUFFARD En Brière 8, Château-sur-Allier (03) En Brière 8, 03320 Château-sur-Allier, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40971 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Formateur en « danses traditionnelles » depuis plus de trente ans, Thierry Bouffard vous propose, durant cette journée, de découvrir ou d’approfondir des danses de bal typiques de l’ouest Atlantique. Ainsi, nous aborderons des danses telles que : Bretagne : Gavotte des montagnes, Avant-deux de Travers,…Vendée : Suite de maraîchines, Branle de Noirmoutier,…..Poitou : Avant-deux, Marchoise,….. Limousin : Bal Limousine,….. Sud-Ouest : Rondeau,carnaval de Lanz et sauts béarnais source : événement Stage de danses de bal publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T10:00:00+02:00

2023-04-16T17:00:00+02:00

Lieu En Brière 8, Château-sur-Allier (03) Adresse En Brière 8, 03320 Château-sur-Allier, France

