En Bref… PetiDej Marseille 3e Arrondissement, 10 février 2023, Marseille 3e Arrondissement . En Bref… PetiDej 47 Rue Fortuné Jourdan Rouge Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

2023-02-10 21:00:00

Rouge Belle de Mai 47 Rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement

EUR 12 12 Michel Ycardent, chanteur et guitariste, homme de scène souvent dans la veine expressionniste, auteur et compositeur de plus d'une centaine de chansons déposées à la Sacem.



Odile Husson, pianiste et chanteuse. Une belle présence scénique. Elle aime faire vibrer son piano en osmose avec les textes dont elle signe la plupart des arrangements musicaux.



Nous sommes donc le duo PETITDEJ, auteurs-compositeurs-interprètes de chansons francophones contemporaines. Le titre de notre spectacle actuel est "En Bref…" dont nous vous présentons ce soir un extrait en trio avec le contrebassiste Philippe Gallet qui a pris une part importante dans la réalisation du CD éponyme. Le jazz en grand orchestre ! http://www.rougebelledemai.com/

