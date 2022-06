EN BLANC ET NOIR # 10 – BOBBY MITCHELL ET SOLVEJG MAEDLER

EN BLANC ET NOIR # 10 – BOBBY MITCHELL ET SOLVEJG MAEDLER, 9 juillet 2022, . EN BLANC ET NOIR # 10 – BOBBY MITCHELL ET SOLVEJG MAEDLER



2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 En Blanc Et Noir est un Festival International de Piano fondé et dirigé artistiquement par Robert Turnbull, critique musical anglais, domicilié à Lagrasse

Ce festival, entièrement gratuit, vous accueille pour des concerts à midi, à 18 H et à 21H30 dans ce cadre enchanteur. La musique proposée fait une large place aux compositeurs classiques et romantiques mais on entend aussi des arrangements de classiques du rock, du jazz ou de compositeurs cubains et latino-américains. à 18h : Bobby Mitchell / Robert Schumann

à 21h30 : Solvejg Maedler (violon) et Sptephanie Gurga / Gabriel Fauré, John Adams dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville