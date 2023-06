Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Contée En bas village Creysse, 31 juillet 2023, Creysse.

Creysse,Lot

Suivez le guide et retrouvez la conteuse Brigitte Laurent-Vidieu pour écouter ses histoires fabuleuses au cours de la visite.

durée 1 h 30 environ.

Nombre de places limité, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée)ou auprès du guide le jour de la visite.

Rendez-vous devant le monument aux Morts, en bas du village..

2023-07-31 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-31 22:30:00. EUR.

Creysse 46600 Lot Occitanie



Follow the guide and meet the storyteller Brigitte Laurent-Vidieu to listen to her fabulous stories during the visit

duration: about 1 hour 30 minutes.

Limited number of places, ticket online on the website www.pays-vallee-dordogne.com or in all the tourist offices of the Dordogne valley (only during the day) or with the guide the day of the visit.

Meeting point in front of the war memorial, at the bottom of the village.

Siga al guía y conozca a la narradora Brigitte Laurent-Vidieu para escuchar sus fabulosas historias durante la visita

duración: aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

Número limitado de plazas, entradas disponibles en línea en www.pays-vallee-dordogne.com o en todas las oficinas de turismo del Valle de la Dordoña (sólo de día) o a través del guía el día de la visita.

Nos reuniremos frente al monumento a la guerra en la parte baja del pueblo.

Folgen Sie dem Führer und treffen Sie sich mit der Märchenerzählerin Brigitte Laurent-Vidieu, um während der Besichtigung ihren fabelhaften Geschichten zu lauschen

dauer: ca. 1,5 Stunden.

Begrenzte Anzahl an Plätzen, Kartenverkauf online auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com oder in allen Fremdenverkehrsbüros des Dordogne-Tals (nur tagsüber) oder beim Führer am Tag der Führung.

Treffpunkt: vor dem Kriegerdenkmal am unteren Ende des Dorfes.

Mise à jour le 2023-05-31 par VD – Pays Art & Histoire