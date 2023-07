Croisière des trois Châteaux du samedi vers Tournon avec Les Canotiers En bas du Parc Jouvet Valence, 29 avril 2023, Valence.

Valence,Drôme

Partez à la découverte de trois châteaux emblématique vue du Rhône (Crussol, Tournon, Mercurol). Passage de la grande écluse de Bourg lès Valence. Possibilité d’embarquer son vélo gratuitement.

Vélo cargos refusés..

2023-04-29 14:15:00 fin : 2023-04-29 . .

En bas du Parc Jouvet Quai Fréderic Mistral

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover three emblematic castles seen from the Rhône (Crussol, Tournon, Mercurol). Passage of the big lock of Bourg lès Valence. Possibility to take your bike on board for free.

Cargo bikes are not allowed.

Descubrimiento de tres castillos emblemáticos del Ródano (Crussol, Tournon, Mercurol). Paso de la gran esclusa de Bourg lès Valence. Posibilidad de llevar su bicicleta a bordo gratuitamente.

No se admiten bicicletas de carga.

Entdecken Sie drei symbolträchtige Schlösser mit Blick auf die Rhône (Crussol, Tournon, Mercurol). Passieren Sie die große Schleuse von Bourg lès Valence. Möglichkeit, das Fahrrad kostenlos mitzunehmen.

Fahrradfracht wird nicht angenommen.

Mise à jour le 2023-03-06 par Valence Romans Tourisme