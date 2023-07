Balade en humain du détail en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Balade en humain du détail en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Balade en humain du détail Samedi 16 septembre, 14h30 en bas de l’arrêt tram Pin Sec, ligne Tan n°1 dans un quartier qui change

voir le détail qui vit

y vivre

y habiter

y découvrir l’en vie

des gens qui sont d’ici de ceux qui sont partis de ceux qui sont encore vivants et enthousiastes

des lieux à découvrir

partir à la découverte du patrimoine végétal d'un quartier riche de sa diversité accès par Tram ligne N°1 : Station Pin Sec, l'arrivée se fait près de la station Landreau

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

