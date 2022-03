EN BARQUE ! – RÉALISATION PERSONNELLE DE MARIE BESSIÈRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

EN BARQUE ! – RÉALISATION PERSONNELLE DE MARIE BESSIÈRE Le Mans, 22 mars 2022, Le Mans. EN BARQUE ! – RÉALISATION PERSONNELLE DE MARIE BESSIÈRE Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans

2022-03-22 – 2022-03-22 Salle des Concerts 58 Rue du Port

Le Mans Sarthe Dans la pénombre du soir,

Regardant cette belle étendue d’eau,

Je me remémore une histoire, mon histoire… En barque est le voyage initiatique, à la découverte de la musique, de Marie Bessière, élève de fin de cycle en flûte traversière du Conservatoire.

