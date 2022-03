EN BALADE “AU BORD DE L’ETANG” Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

EN BALADE “AU BORD DE L’ETANG” Capestang, 19 mars 2022, Capestang. EN BALADE “AU BORD DE L’ETANG” Capestang

2022-03-19 – 2022-03-19

Capestang Hérault Capestang A la veille du printemps, nous vous proposons une nouvelle promenade instructive le long des rives de l’étang, côté Est, entre le Mas Rouanet et le hameau du Viala.

Pendant environ 3 heures, nous découvrirons en marchant quelques aspects du patrimoine naturel et historique : la formation géologique de la dépression occupée par l’étang, son écosystème caractéristique, les projets d’assèchements avec les pompes du Passot… Le tout enrichi d’anecdotes pour lesquelles nous comptons aussi sur les souvenirs des participants. Rendez-vous : parking de la salle polyvalente Nelson Mandela à 13h30

Convoi automobile jusqu’au point de départ de la balade à proximité du Mas Rouanet par la route de Poilhes à l’embranchement vers le Viala Itinéraire de 6km environ sans difficulté et sans déclivité.

Groupe limité à 25 personnes Balade commentée capestang.histoire.patrimoines@gmail.com +33 6 82 87 70 78 A la veille du printemps, nous vous proposons une nouvelle promenade instructive le long des rives de l’étang, côté Est, entre le Mas Rouanet et le hameau du Viala.

Pendant environ 3 heures, nous découvrirons en marchant quelques aspects du patrimoine naturel et historique : la formation géologique de la dépression occupée par l’étang, son écosystème caractéristique, les projets d’assèchements avec les pompes du Passot… Le tout enrichi d’anecdotes pour lesquelles nous comptons aussi sur les souvenirs des participants. Rendez-vous : parking de la salle polyvalente Nelson Mandela à 13h30

Convoi automobile jusqu’au point de départ de la balade à proximité du Mas Rouanet par la route de Poilhes à l’embranchement vers le Viala Itinéraire de 6km environ sans difficulté et sans déclivité.

Groupe limité à 25 personnes Capestang

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Capestang, Hérault Autres Lieu Capestang Adresse Ville Capestang lieuville Capestang Departement Hérault

Capestang Capestang Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capestang/

EN BALADE “AU BORD DE L’ETANG” Capestang 2022-03-19 was last modified: by EN BALADE “AU BORD DE L’ETANG” Capestang Capestang 19 mars 2022 Capestang Hérault

Capestang Hérault