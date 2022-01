En avant vers le passé ! – Visite en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 12 avril 2022, Nantes.

2022-04-12

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 € / Gratuit (0-6 ans)(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée de 6 à 12 ans et adultes

Visite guidée pour adultes et enfants entre 6 et 12 ansLes adultes et les enfants remontent le temps au musée d’histoire ! Ils endossent des rôles et relèvent des défis pour découvrir la vie des Nantais au fil des siècles. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 enfants maximum). Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/en-avant-vers-le-passe/