En avant toutes L’Azimut – Théâtre La Piscine, 11 mars 2022-11 mars 2022, Châtenay-Malabry. En avant toutes

le vendredi 11 mars 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Dans son théâtre de papier aux silhouettes grandeur nature, la jeune marionnettiste Zoé Grossot nous fait voyager à travers les continents et les époques à la rencontre de ces femmes injustement effacées de l’histoire. Un spectacle à faire voir à tous ceux qui ont envie de renouveler un peu leur imaginaire !

de 5 à 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T15:45:00;2022-03-11T19:00:00 2022-03-11T20:15:00

