En avant Tours avec Corolle Tours, 14 mai 2022, Tours.

En avant Tours avec Corolle Tours

2022-05-14 14:30:00 – 2022-05-15 17:00:00

Tours Indre-et-Loire Tours

EUR Au programme : des animations sensorielles, des histoires inédites, des activités créatives et des souvenirs pour toute la famille…

Pour démarrer, les participants sont attendus à l’Office du Tourisme de Tours où la carte du parcours est remise.

– Pour se diriger vers la première animation, il faut remonter la rue Bernard Palissy et s’arrêter chez Tours à Table.

– La librairie Libr’Enfant, rue Colbert, invite ensuite à entrer pour participer à la seconde animation.

– Ensuite, il convient de se diriger jusqu’au parvis du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré

– Et enfin, retourner au point de départ pour la quatrième et dernière animation à l’Office du Tourisme. Autant d’endroits de culture à découvrir pour vivre d’autres moments en famille !

info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37

