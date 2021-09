Bassens Terrasses du Bousquet Bassens, Gironde “En avant pour l’emploi” Terrasses du Bousquet Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

“En avant pour l’emploi” Terrasses du Bousquet, 14 octobre 2021, Bassens. “En avant pour l’emploi”

du jeudi 14 octobre au jeudi 21 octobre à Terrasses du Bousquet Tout public. Sur inscription.

Table ronde autour d’un petit déjeuner sur les métiers, les formations et l’emploi (focus sur les métiers d’aide-soignant, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale). Terrasses du Bousquet rue Paul Bert 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T12:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Terrasses du Bousquet Adresse rue Paul Bert 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Terrasses du Bousquet Bassens