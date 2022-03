En avant marche ! Musée des Métiers de la Chaussure Saint-André-de-la-Marche Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du dimanche 6 mars au dimanche 6 novembre à Musée des Métiers de la Chaussure

Marcher est le principal moyen de déplacement du soldat d’infanterie. Dès son incorporation, le fantassin est formé à prendre soin de ses chaussures et à ménager ses pieds car ils constituent sa première arme. Pour cette nouvelle saison, le Musée des Métiers de la Chaussure vous propose l’exposition « En avant, marche ! » consacrée aux chaussures militaires de 1914 à nos jours : appelé au front, engagé volontaire, soldat du feu ou encore gendarme sont évoqués à travers divers modèles dont l’évolution technique est liée au contexte de mission. Parmi les chaussures les plus spécifiques : les brodequins du Poilu, les chaussures de brousse, les rangers d’intervention ou encore les souliers de cérémonie qui trouvent leur place au milieu d’uniformes et d’accessoires exposés pour l’occasion. Une attention toute particulière est également portée au rôle des femmes dans l’armée : quand ont-elles été intégrées ? Les chaussures ont-elles été adaptées à leur morphologie ? Une réflexion qui permet ainsi de retracer un bref historique de la féminisation des unités militaires et de leur représentativité. Site web : [https://www.museechaussure.fr](https://www.museechaussure.fr/fr/actualites?d761ed655ce123341623fc265b9c17e2=1a866aaa1f274d482a69a795f06df202)

Plein tarif : 5 € Tarif réduit : 3 € (enfants, lycéens, étudiants…) ; 2 € (personnes handicapées) Gratuité : – 6 ans

Musée des Métiers de la Chaussure 6, rue Saint Paul 49150 SEVREMOINE Saint-André-de-la-Marche

