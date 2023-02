En Avant Les Petits Bolides ! DEFONCE DE RIRE, 12 février 2023, CLERMONT FERRAND.

En Avant Les Petits Bolides ! DEFONCE DE RIRE. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 15:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Un spectacle ludique, pédagogique et interactif grâce auquel les enfants pourront sans aucun doute aborder et circuler dans la rue en toute sécurité. Rabiolla, le rat des champs, est invitée par son cousin des villes à déjeuner. Mais arrivée en ville, elle est complètement perdue. Peu habituée à quitter sa campagne, elle va être confrontée aux dangers de la circulation routière. Sur son chemin, elle va tomber sur Moustache, un chat de gouttière très roublard, qui va lui inculquer les bases de la sécurité routière. Aidée par les enfants, Rabiolla va devoir faire preuve de vigilance et de prudence pour éviter les dangers de la rue et les pièges du terrible Moustache. « En avant les petits bolides » ou comment apprendre en s’amusant les bases de la sécurité routière : traverser une rue en toute sécurité, comprendre le fonctionnement des feux tricolores, savoir reconnaître les panneaux de circulation, dissocier sa droite de sa gauche et surtout acquérir les bons réflexes en voiture et sur la route. Un spectacle original, ludo-éducatif qui a reçu l’aval et le soutien de la Préfecture de Police de Paris.

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 34 rue saint dominique Puy-de-Dme

