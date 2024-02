EN AVANT LE MOYEN ÂGE LE CHÂTEAU EN PLAYMO’ ! Angers, dimanche 25 février 2024.

Cet hiver, les célèbres figurines qui réunissent petits et grands depuis 1974 vous donnent rendez-vous dans la chapelle du château d’Angers ! Sur 50 m2, la forteresse et la ville d’Angers reconstituées en Playmobil® se révèlent telles qu’elles pouvaient être aux XIVe et XVe siècles.

Au cœur de ce monde en miniature composé de près de 80 maisons médiévales et de bâtiments militaires, civils ou religieux, s’activent 800 personnages et 150 animaux. On cuit le pain, tourne les poteries, travaille devant les échoppes ou sur le grand marché. Boulanger, boucher, poissonnier, primeur, potier, verrier, forgeron, couturier, fermier, tonnelier, tavernier… Saurez-vous reconnaitre ces différents métiers parfois oubliés ? .

