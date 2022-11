En avant la Police ! Les figurines « Playmobil » au temps du préfet Lépine Musée de la préfecture de Police Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

En avant la Police ! Les figurines « Playmobil » au temps du préfet Lépine Musée de la préfecture de Police, 1 décembre 2022, Paris. Du jeudi 01 décembre 2022 au mardi 28 février 2023 :

samedi

de 10h30 à 17h30

jeudi

de 09h30 à 19h00

mardi, mercredi, vendredi

de 09h30 à 17h00

. gratuit

Du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, venez découvrir en famille l’exposition En avant la Police ! Les figurines « Playmobil » au temps du préfet Lépine. Le musée de la préfecture de Police présente, du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, une exposition de figurines « Playmobil » qui retrace l’histoire de la police parisienne au début du XXe siècle et les innovations mises en place par l’emblématique préfet de Police Louis Lépine (1846-1933). Une visite guidée en format court, intime et familial est proposée au public le mercredi et durant les vacances scolaires. Suivez notre guide pour découvrir autrement l’affaire de la bande à Bonnot, l’évolution de la police technique et scientifique et l’histoire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ! Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris Contact : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee 01 44 41 52 50 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous

