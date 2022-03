En avant la musique ! / Rencontre Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Yvelines

En avant la musique ! / Rencontre Médiathèque Jacques-Prévert, 18 juin 2022, Les Clayes-sous-Bois. En avant la musique ! / Rencontre

Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 18 juin à 18:00

Rejoignez-les pour une soirée conviviale : spectacle, scène ouverte et jeux musicaux sont au programme. Une inscription est nécessaire pour participer à la scène ouverte. _Durée : 4h_ _Ados / adulte_

Sur réservation

Célébrons la fête de la musique ! Les bibliothécaires fêtent la musique en avant-première. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T18:00:00 2022-06-18T22:00:00

