En avant la musique ! Le cycle cinéma jeune public au musée Branly Musée du quai Branly Jacques Chirac Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

.Tout public. payant

Pour sa 5e édition, le Festival de cinéma jeune public vous donne rendez-vous en salle de cinéma du samedi 21 au dimanche 29 octobre 2023 pour découvrir une programmation consacrée à la musique au cinéma … Des films muets avec bruitages musicaux aux bandes sons mythiques, en passant par les comédies musicales, un voyage à travers les pays et les époques où les films ont bien des choses à nous faire entendre et à nous faire voir.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Samedi 21 octobre 2023

11h : Le Livre de la Jungle, Wolfgang Reitherman (États-Unis, 1967)

15h : Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy (France, 1963)

Dimanche 22 octobre 2023

11h : Léo et Fred, Pál Tóth (Hongrie, 1987)

15h : Le Roi et l’Oiseau, Paul Grimault (France, 1979)

Lundi 23 octobre 2023

11h : Le chant de la mer, Tomm Moore (Belgique, France, Irlande, Luxembourg, 1987)

15h : Keïta ! L’héritage du griot, Dani Kouyaté (Burkina Faso, 1995)

Mardi 24 octobre 2023

11h : Le petit cheval bossu, Ivan Ivanon-Vano (Russie, 1975)

15h : Le Roi des masques, Wu Tian-Ming (Chine, 1995)

Mercredi 25 octobre 2023

11h : Dounia et la princesse d’Alep, Marya Zarif et André Kadi (Canada, France, 2022)

15h : Liz et l’oiseau bleu, Isao Takahata (Japon, 2013)

Jeudi 26 octobre 2023

11h : U, Grégoire Solotareff et Serge Elissalde (France, 2005)

15h : Sita chante le blues, Nina Paley (États-Unis, 2008)

Vendredi 27 octobre 2023

11h : Franz et le chef d’orchestre, Lotta et Uzi Geffenblad (Suède, 2006)

15h : Billy Elliot, Stephen Daldry (Royaume-Uni, 2000)

Samedi 28 octobre 2023

11h : Le magicien d’Oz, Victor Fleming (États-Unis, 1939)

15h : Un transport en commun, Dyana Gaye (France, Sénégal, 2009)

Dimanche 29 octobre 2023

11h : Le petit hérisson dans la brume et autres merveilles, divers réalisateurs (Russie)

15h : Les Temps Modernes, Charlie Chaplin (États-Unis, 1936)

Musée du quai Branly Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris

Contact : https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/cinema/details-de-levenement/e/en-avant-la-musique-39918 https://quaibranly.tickeasy.com/fr-FR/cinema?famillesParentes=2318455742780400692&pk_vid=22a605877973a7d7169701581065d158

