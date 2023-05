En avant la musique ! Du phonographe au numérique Le musée en herbe, 17 novembre 2022, Paris.

Du jeudi 17 novembre 2022 au dimanche 21 mai 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

Tout public. payant

Du 17 novembre 2022 au 21 mai 2023, le musée en herbe présente « En avant la musique ! Du phonographe au numérique ». Un voyage initiatique et interactif au cœur de la musique enregistrée, son évolution, ses acteurs et sa place dans notre société.

La magie des débuts

Les visiteurs font une entrée en fanfare et se retrouvent propulsés à la fin du XIXe siècle, en compagnie d’inventeurs visionnaires qui conçoivent d’étranges machines nous faisant rêver. Au milieu des cylindres et des phonographes, ils découvrent les tout premiers enregistrements, comme la voix de Gustave Eiffel lors de l’Exposition Universelle de 1889, et les premiers tourne-disques.

Le royaume du disque et de la musique nomade

Changement de refrain : le XXe siècle est celui de l’industrialisation de la musique enregistrée qui s’installe dans l’espace domestique et se nomadise : apparition du disque sous toutes ses formes, puis de la cassette et du CD. À travers la reconstitution de plusieurs saynètes, les visiteurs s’immergent dans l’univers du disque des années 20 aux années 80 et retrouvent de nombreuses pochettes emblématiques.

Qu’est-ce que vous me chantez ?

On touche la corde sensible des petits et grands en les entraînant dans un studio d’enregistrement reconstitué par des experts passionnés avec une table de mixage qu’ils peuvent manipuler. Un plongeon dans les coulisses de la création musicale à travers des vidéos d’artistes en séances d’enregistrement.

Musique d’aujourd’hui et de demain

Nous sommes à l’époque de la miniaturisation, de la diversification des modes d’enregistrement et d’écoute de musique ; le streaming cohabite avec le retour en force du vinyle ! L’acquisition de supports musicaux a fait place à un accès illimité aux répertoires du monde entier et à tous les styles musicaux grâce à des applications. C’est l’occasion de découvrir les différents métiers qui contribuent à la production d’un enregistrement. Au premier plan, les multiples expertises du producteur de musique indispensables à l’émergence et à l’exposition des artistes.

De nombreuses manipulations autour du son et de la musique permettent au public de jouer avec les voix et de « sampler », pour mieux appréhender l’innovation dans l’écoute et la production de musique.

Dans cette exposition, art et musique se côtoient

Pochettes de vinyles réalisées par des artistes (Keith Haring, Salvador Dalí, Invader, Joan Miró, Pablo Picasso ou Victor Vasarely, etc.), sculpture des Daft Punk de Xavier Veilhan, œuvre musicale de Jean Pierre Müller ou encore les « Mistape » de Djeff. Jeux de piste, parcours interactif et immersion musicale permettent d’aborder l’histoire de la musique enregistrée par le biais du jeu, du son et de l’humour.

Le musée en herbe 23, rue de l’Arbre-Sec 75001 Paris

©DR/Musée en herbe