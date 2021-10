En avant la musique à Lesquin Lesquin/Médiathèque municipale, 9 octobre 2021, Lesquin.

Lesquin/Médiathèque municipale, le samedi 9 octobre à 17:30

* 17h30 et 18h30 : Heure du conte pour les enfants * Entre 18h et 20h : deux Mini concerts de Tall Paul Grundy (Folk/Pop anglaise – médiathèque) * Entre 18h30 et 21h45 : Live-set et rencontre avec Adam Carpels (Electro – Hall Centre Culturel) * Entre 19h et 20h30 : Plusieurs mini concerts de l’Ecole Supérieure de Musique et Danse de Lille (médiathèque) * Entre 20h30 et 21h30 : Séances de sophrologie et musique indienne (médiathèque coin bébé lecteurs) * Durant la fin de journée : Interventions d’Elise et ses danseurs Et pendant toute la soirée jusque 23h… Démonstration imprimante 3D , atelier créatif parents-enfants , jeu de piste dans tout le Centre , espace découverte des livres audio , Blind test , exposition , espace restauration et détente lecture BD . Et bien sûr, possibilité d’emprunter et rendre ses documents jusque la fin de la soirée !

sur réservation

Lesquin/Médiathèque municipale 1 Rue Camille Claudel, 59810 Lesquin Lesquin Nord



