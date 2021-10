Haubourdin Haubourdin / Bibliothèque Haubourdin, Nord En avant la musique à la Bibliothèque d’Haubourdin ! Haubourdin / Bibliothèque Haubourdin Catégories d’évènement: Haubourdin

Cette année, la bibliothèque se met au diapason. Puisque la musique adoucit les mœurs, nous accorderons nos violons, en essayant de ne pas trop chanter comme des casseroles. Sans tambour ni trompette, votre équipe de bibliothécaires vous concocte une journée festive, réglée comme du papier à musique. A l’unisson, célébrons la musique et laissez-vous bercer par un programme riche et alléchant – 10h30 : Bébés lecteurs Spéciale musique – 11h30 : Répétition publique de la chorale des enfants de l’école de musique – 16h00 : Lecture musicale : “Le tour du monde en 80 jours” (à partir de 7 ans) – 20h00 : Blind test familial (à partir de 10 ans)

Sur inscriptions

Haubourdin / Bibliothèque 38 Rue Pasteur Haubourdin Haubourdin Nord

2021-10-09T10:30:00 2021-10-09T11:30:00;2021-10-09T11:30:00 2021-10-09T12:30:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T21:00:00

