2022-06-18 16:30:00 – 2022-06-18 17:15:00 Dans le cadre du festival ” P’tits bouts de mômes ”

Projection de courts métrages sur le thème de la musique, accessible à partir de 3 ans. Dans le cadre du festival ” P’tits bouts de mômes ”

