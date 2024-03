En avant la MIZique 3e édition Amiens, jeudi 28 mars 2024.

3ème édition, organisée à l’université de Picardie Jules Verne et en partenariat avec le Conservatoire d’Amiens Métropole

Une manifestation se proposant d’articuler sous la forme de conférences accessibles (grand public et de niveau Colloquium) les différents aspects que sont les thématiques actuelles de recherche d’interaction entre science et musique.

La rencontre thématique En avant la MIZique est une manifestation biannuelle organisée par conjointement par le laboratoir e de mathématiques d’Amiens (LAMFA, UMR CNRS 7352) et le laboratorie d’informatique (MIS).

Ces rencontres visent à présenter des aspects des interaction enter mathématiques, informatiques et musique ; elles réunissent des experts venus de tous les horizons pour mettre en partition la relation très étroite entre la musique, les mathématiques et l’informatique ; on propose particulièrement d’aborder des aspects de l’interaction entre mathématiques, informatique, la musique et le son, notamment à travers les représentations mathématiques de la musique, le traitement du signal, l’analyse musicale computationnelle, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’aide à la composition.

Cette 3e édition sera centrée sur l’orgue, avec une série de conférences sur ses aspects mécaniques, physiques et sonores mais aussi de l’acoustique des cathédrales. 00 0 .

Début : 2024-03-28

fin : 2024-04-02

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

