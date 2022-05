En Avant – Cinéma dans la prairie Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: 29300

Quimperlé

En Avant – Cinéma dans la prairie Quimperlé, 4 août 2022, Quimperlé. En Avant – Cinéma dans la prairie Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas Quimperlé

2022-08-04 22:00:00 – 2022-08-04 00:00:00 Rue du Viaduc Prairie Saint-Nicolas

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Séance gratuite de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Le film débute à la tombée de la nuit ! En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57

