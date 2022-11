EN ATTENDANT SAINT NICOLAS Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

EN ATTENDANT SAINT NICOLAS Charmes, 4 décembre 2022, Charmes. EN ATTENDANT SAINT NICOLAS

église St-Nicolas, Place de l’Espée Charmes Vosges

2022-12-04 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 17:00:00 Charmes

Vosges Charmes Temps de contes en musique » En attendant saint Nicolas »

Des histoires de la légende de saint Nicolas et autres contes accompagnés à l’orgue.

Le temps de conte sera suivi d’un chocolat chaud. +33 6 59 71 67 36 Pixabay

