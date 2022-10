En attendant Noël Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

En attendant Noël Haguenau, 1 décembre 2022, Haguenau. En attendant Noël

44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin

2022-12-01 – 2022-09-28 Haguenau

Bas-Rhin Le soir avant les vacances, les bibliothécaires vous proposent de plonger dans un livre de Noël et de vous immerger dans des histoires de froid neigeux, de partage généreux, de sapins décorés et de lutins délurés. Une séance de lecture à voir et à écouter, en attendant Noël. Âge minimum dès 4 ans. +33 3 88 06 59 79 Haguenau

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse 44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

En attendant Noël Haguenau 2022-12-01 was last modified: by En attendant Noël Haguenau Haguenau 1 décembre 2022 44A rue des Carrières Haguenau Bas-Rhin Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin