En attendant Noël – après-midi récréative Penne-d’Agenais Penne-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Penne-d'Agenais

En attendant Noël – après-midi récréative Penne-d’Agenais, 4 décembre 2022, Penne-d'Agenais. En attendant Noël – après-midi récréative

AGORA Rue des écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne Rue des écoles AGORA

2022-12-04 14:30:00 – 2022-12-04 17:30:00

Rue des écoles AGORA

Penne-d’Agenais

Lot-et-Garonne Penne-d’Agenais EUR 0 0 L’Agora de Penne d’Agenais vous invite à son après-midi « En attendant Noël ».

Pièce de théâtre « Regarde tomber la neige » à 15h, sur réservation (places limitées).

Stands et ateliers de Noël, maquillage, invité spécial du pays des glaces, photo avec le Père Noël.

Buvette et restauration sucrée. L’Agora de Penne d’Agenais vous invite à son après-midi « En attendant Noël ».

Pièce de théâtre « Regarde tomber la neige » à 15h, sur réservation (places limitées).

Stands et ateliers de Noël, maquillage, invité spécial du pays des glaces, photo avec le Père Noël.

Buvette et restauration sucrée. +33 5 53 36 25 25 Agora

Rue des écoles AGORA Penne-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-11-15 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Penne-d'Agenais Autres Lieu Penne-d'Agenais Adresse Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Rue des écoles AGORA Ville Penne-d'Agenais lieuville Rue des écoles AGORA Penne-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne

En attendant Noël – après-midi récréative Penne-d’Agenais 2022-12-04 was last modified: by En attendant Noël – après-midi récréative Penne-d’Agenais Penne-d'Agenais 4 décembre 2022 AGORA Rue des écoles Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Lot-et-Garonne Penne d'Agenais

Penne-d'Agenais Lot-et-Garonne