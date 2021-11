Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes En attendant Noël à la Médiathèque ! Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

En attendant Noël à la Médiathèque ! Lourdes, 18 décembre 2021, Lourdes. En attendant Noël à la Médiathèque ! Place du Champ Commum LOURDES Lourdes

2021-12-18 – 2021-12-18 Place du Champ Commum LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées Au programme : > samedi 18 décembre à 15h : conte musical « Les animaux en voyage ». > mercredi 22 décembre de 15h à 17h : atelier créatif féérique (sur inscription aux coordonnées ci-dessous). > vendredi 24 décembre à partir de 15h : lecture de contes. > tous les jours du 21 au 24 à 10h30 et à 15h : lectures de contes de l’Avent. Entrée libre (sauf réservation pour l’atelier créatif). Sur présentation du pass sanitaire. La Médiathèque de Lourdes vous propose d’attendre Noël autour d’animations du samedi 18 au 24 décembre : le Père Noël arrive ! +33 5 62 94 24 21 http://www.mediatheque-lourdes.fr/ Au programme : > samedi 18 décembre à 15h : conte musical « Les animaux en voyage ». > mercredi 22 décembre de 15h à 17h : atelier créatif féérique (sur inscription aux coordonnées ci-dessous). > vendredi 24 décembre à partir de 15h : lecture de contes. > tous les jours du 21 au 24 à 10h30 et à 15h : lectures de contes de l’Avent. Entrée libre (sauf réservation pour l’atelier créatif). Sur présentation du pass sanitaire. Place du Champ Commum LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse Place du Champ Commum LOURDES Ville Lourdes lieuville Place du Champ Commum LOURDES Lourdes