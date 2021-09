Paris Le Point Ephémère île de France, Paris EN ATTENDANT LES FEMMES S’EN MÊLENT : MAYA KAMATY + GUEST Le Point Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

EN ATTENDANT LES FEMMES S’EN MÊLENT : MAYA KAMATY + GUEST Le Point Ephémère, 22 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 22 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Sovaz, un mélange éclectique percé de multiples teintes musicales allant du Maloya à la Pop en passant par de l’Electro au Rap. “Sovaz” le nouveau projet de Maya Kamaty, qui s’affranchit des faux-semblants, qui jette tous les oripeaux qui l’encombrent. Elle balance et dis haut et fort ce qu’elle pense. La place de la femme dans notre société, certes matrifocale mais ô combien machiste, la place de la femme dans l’industrie musicale trustée dansson île la Réunion. Concerts -> Musiques du Monde Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)

Contact :Le Point Ephémère 0140340248 Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-22T20:00:00+02:00_2021-10-22T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Point Ephémère Adresse 200 Quai de Valmy Ville Paris lieuville Le Point Ephémère Paris