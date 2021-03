En attendant les beaux jours, 24 avril 2021-24 avril 2021, Marseille.

En attendant les beaux jours 2021-04-24 – 2021-04-25 Théâtre Marie-Jeanne 56 Rue Berlioz

Marseille Bouches-du-Rhône

Le Théâtre Marie-Jeanne présente « En attendant les beaux jours ».



Zita La Nuit (Marseille) présente SILENCE, ÇA POUSSE,

« Un jardinier, une jardinière,

Un jardin miniature

Des sons et du mouvement

Pour pousser et fleurir »



De et avec Chantal Tur.

Musique de Peach

Mouvement dansé – Très Jeune public, à partir de 1 an

Durée du spectacle/installation : 25 min



Samedi 24 avril à 10h

Dimanche 25 avril à 10h





• La compagnie Mon Théâtre et Moi (Marseille) présente IL ETAIT UNE FOIS PETIT MONDE



La fringante Capitan et son acolyte Balla ont des valises qui débordent de « Il était une fois … ». Avec joie et malice nos deux comparses nous embarquent dans l’univers de « Petit Monde » qui a pour seul habitant Petit Pois. Les journées de Petit Pois sont simples et heureuses et tout est bien dans le meilleur des mondes…. Jusqu’au jour où un mystérieux paquet atterrît sur « Petit Monde ».



Dans ce paquet : « les Autres ». Les Autres qui débarquent avec leur vacarme, leur sans-gêne et surtout leurs détritus… » Les Autres » viennent d’un monde qui ne les supporte plus…



Texte d’Annie Coudène

Mise-en-scène de Patrick Rabier

Avec Paola Lentini et Annie Coudène

Clown et théâtre d’objets – à partir de 5 ans

Durée du spectacle : environ 50 mn



Samedi 24 avril à 15h

Dimanche 25 avril à 15h

https://www.facebook.com/tmj.theatremariejeanne/

