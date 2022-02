En attendant le rappel – Rencontre professionnelle musicien·ne·s (78) Salle de la Tour – Espace culturel Decauville Voisins-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Voisins-le-Bretonneux

Salle de la Tour – Espace culturel Decauville, le samedi 12 février à 14:00

Ce rendez-vous est ouvert à toutes et tous, quel que soit votre niveau de développement ! **? Entrée libre dés 14h00** **Inscriptions sur place.** **Attention : nombre de places limité pour les ateliers !** **Programme :** **JAM SESSIONS – 15h à 17h30** ▪ Jam électrique ▪ Jam électronique **ECHANGES AUTOUR DES MUSIQUES ACTUELLES – 15h-17h30** ▪ 15h-16h15 : Rencontre avec les programmateur·rice·s des salles du bassin Sud-Yvelines ▪ 16h30-17h30 : Temps d’échange sur les outils des musicien·ne·s **RENCONTRES CONSEILS** ▪ Créneaux de 15 min par personne, entre 16h30 et 17h45 : rencontres individuelles avec les programmateur·rice·s **SHOWCASES – 18h-20h15** – PROGRAMMATION TBA – ▪ C’PAM (covers) – La Batterie ▪ LE BAR’OUF (rock français) – L’Usine à Chapeaux [https://www.facebook.com/acousticbarouf](https://www.facebook.com/acousticbarouf) ▪ ETM (rock prog) – Met’Assos

Entrée libre, inscription sur place

Le RIF, l’Usine à Chapeaux, la Batterie et Met’assos organisent cette rencontre avec des professionnel·le·s des musiques actuelles : développement d’un projet artistique, échanges entre musicien·ne·s. Salle de la Tour – Espace culturel Decauville place de la division Leclerc 78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux Yvelines

